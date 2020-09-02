Американская знаменитость Кайли Дженнер уже в который раз взбудоражила сеть сексуальными фото. Звезда позировала на этот раз в откровенном образе морячки.

Миллиардер и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" всегда поражает подписчиков пышными и сексуальными формами. Новой фотографией Кайли Дженнер поделилась на своей инстаграм-странице.

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Перед объективом фотографа Кайли позировала, эротично касаясь волос. Звезда предстала в образе морячки. Для него она надела красно-белый купальник с большим синим бантом посередине. Он прекрасно подчеркивал пышную грудь Кайли и ее эротические формы. А на волосы надела белую шапочку моряка.

Кайли дополнила образ массивным золотым браслетом и кольцом на пальце. Волосы звезда уложила пышными локонами. Важную роль в образе сыграл макияж. На глазах был градиент от золотистых до синих теней, румяна добавляли особого шарма фото, а на губах красовалась красная помада, которая идеально завершала образ.

Кайли Дженнер в очередной раз порадовала свою почти двухсотмиллионному аудиторию эротическим снимком и таким образом поблагодарила фанатов за покупки коллекции летней косметики звезды.



Кайли Дженнер в образе морячки / Instagram / @kyliejenner