Американская светская львица Ким Карадашян на фоне слухов о семейных неурядицах отправилась на работу в Мексику. Там звезда позировала в съемке для ее бьюти-бренда KKW на одном из пляжей Кабо-Сан-Лукас.

Первые фото папарацци уже попали в сеть. На них можно увидеть сексуальный образ Ким Кардашян, состоящий только из ярко-розового бикини на завязках. Волосы звезды были заплетены в тугую прическу, а ее макияж был выполнен в нежных цветах с сияющим эффектом.

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О работе над новым фотосетом 39-летняя звезда сама сообщила в своем инстаграме. В сторис Ким отметила, что "не может дождаться, когда покажет результат фотосессии".

Стоит добавить и другие новые фотографии Ким для ее бренда домашнего белья SKIMS, которые уже взбудоражили социальную сеть инстаграм.

Добавим, что совсем недавно Ким Кардашян отдыхала с мужем Канье Уэстом, который баллотируется в президенты США, в Доминиканской республике. Там супруги уединились вместе с четырьмя своими детьми.

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Инсайдеры западных СМИ сообщали, что на такой отдых пара решилась после длительных проблем в их семье из-за биполярного расстройства рэпера и его неоднозначных заявлениях о супружеской жизни во время встреч с избирателями Канье Уэста.