Американська світська левиця Кім Карадашян на тлі чуток про сімейні негаразди відправилась на роботу в Мексику. Там зірка позувала у зйомці для її б'юті-бренду KKW на одному з пляжів Кабо-Сан-Лукас.

Перші фото папараці вже потрапили у мережу. На них можна побачити сексуальний образ Кім Кардашян, що складався лише з яскраво-рожевого бікіні на зав'язках. Волосся зірки було заплетене у тугу зачіску, а її макіяж був виконаний у ніжних кольорах з сяючим ефектом.

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Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Про роботу над новим фотосетом 39-річна зірка сама повідомила у своєму інстаграмі. В "сторіс" Кім зазначила, що "не може дочекатись, коли покаже результат фотосесії".

Варто додати й інші нові фотографії Кім для її бренду домашньої білизни SKIMS, які вже розбурхали соціальну мережу інстаграм.

Додамо, що зовсім недавно Кім Кардашян відпочивала з чоловіком Каньє Вестом, який балатується в президенти США, у Домініканській республіці. Там подружжя усамітнилось разом із чотирьма своїми дітьми.

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Інсайдери західних ЗМІ повідомляли, що на такий відпочинок пара наважилась після тривалих негараздів у їхній сім'ї через біполярний розлад репера та його неоднозначні заяви про подружнє життя під час зустрічей з виборцями Каньє Веста.