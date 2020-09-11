23-летняя американская модель и звезда семейства Кардашян каждый раз завораживает поклонников откровенными образами. Кайли Дженнер знает, что имеет аппетитные формы и щеголяет ими перед камерой при любой возможности.

Перед 195-миллионной аудиторией в инстаграме Кайли Дженнер сверкнула большой грудью. Это далеко не самый откровенный образ звезды, ведь она демонстрировала тело из самых пикантных ракурсов, однако фото произвело фурор в сети. За сутки его оценили почти 12 миллионов пользователей.

К теме В образе морячки: Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью – провокационные фото

Перед камерой Кайли Дженнер появилась в светлых джинсах и топе цвета металлик на бретелях. Верх наряда сексуально выделял пышную грудь, которая в кадре выглядела очень соблазнительно. Не менее выгодно модель показала стройную талию и подтянутый обнаженный живот.

Дерзкий образ знаменитость дополнила ожерельем из крупного жемчуга и массивной подвеской, серебряным браслетом и серьгами, которые гармонировали с топом.

Безусловно, Кайли Дженнер фотографируется только с идеальным макияжем, для которого на этот раз выбрала матовую лиловую помаду и тени. Волосы она уложила назад, разделив пробором.



Кайли Дженнер засветила большую грудь / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер засветила большую грудь / Фото Instagram / @kyliejenner