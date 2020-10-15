Минулими вихідними ЗМІ сколихнула новина, що знаменитий британський актор Домінік Вест провів вікенд у Римі зі своєю колегою по зйомках у фільмі Лілі Джеймс. Про зраду стало відомо з оприлюднених фотографій папараці, відтак дружина чоловіка була в шоці від побаченого. Якщо у перші дні "вона була вбита горем", то зараз вона планує провести кілька бесід з чоловіком.

Нові чутки про сімейну драму Домініка Веста і його дружини Кетрін Фіцджеральд з'явились у виданні The Daily Mail. Інсайдери видання розповіли, що незважаючи на спільний вихід подружжя після зради Домініка на публіку, де вони цілувались та заявили, що вони досі залишаються разом, Кетрін не збирається швидко його пробачити. Інсайдери додають, що жінка пішла на цей крок (заявити про все ще міцний шлюб) лише, щоб не втратити обличчя в очах громадськості.

Варто знати Голлівудська драма: актор Домінік Вест зрадив дружині із зіркою "Попелюшки" Лілі Джеймс

"Вона просто кипить від злості. Їм належить ще кілька важких бесід, які будуть проходити за закритими дверима. Поки що вона була щаслива продемонструвати їх єдність, адже сім'я завжди буде для неї на першому місці", – розповіло виданню джерело.

Інший близький друг сім'ї розповів, що Кетрін ще напевно зажадає від чоловіка пояснень, перш ніж йти далі і забути цю неприємну історію.

"Я бачив ці знімки сьогодні. Не знаю, що відбувається. Кетрін завжди дуже прямолінійна у відносинах. Вона дуже добра і мила, але не потерпить такого лайна. Думаю, будь-який, хто з нею знайомий, сказав би те ж саме. Вона класна, сподіваюся, з нею все в порядку", – додав інсайдер.

Що відомо про зраду Домініка Веста?

Минулими вихідними папараці зафіксували Домініка Веста та зірку фільму "Попелюшка" Лілі Джеймс за поцілунками. Пара прогулювалась разом Римом, фотографувалась та не приховувала почуттів у ресторані. Вони також зупинились на 2 ночі в одному з готелів у центрі міста. Про зраду Кетрін Фіцджеральд, як і всі у світі, дізналась зі ЗМІ. Близькі друзі розповіли журналістам, що вона була "вбита горем", адже завжди була переконана, що у них міцний шлюб. Варто додати, що подружжя живе у спільному шлюбі 10 років та виховує чотирьох неповнолітніх дітей.

У понеділок, на наступний день після оприлюднених знімків, Домінік терміново повернувся додому в Англію, після чого через кілька годин вийшов до журналістів, обіймаючи свою дружину. Пара демонстративно поцілувала одне одного, залишила аркуш паперу, де писало, що їхній "шлюб міцний і вони все ще разом", після чого автомобілем відправились у невідомому напрямку.

Сама ж Лілі Джейс, яка познайомилась та, ймовірно, зблизилась з Домініком на зйомках фільму "У пошуках кохання", прокоментувала, що всі роблять помилки і це є нормальним, оскільки всі ми люди.