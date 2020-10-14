Нещодавно папараці сфотографували разом акторів Лілі Джеймс та Домініка Веста на прогулянці в Римі. Пара обіймалась та цілувалась, наче закохана. Втім, британський актор має жінку та дітей, до того ж, дружина не знала, як проводить час Домінік.

Після такої ситуації в мережі почалося бурхливе обговорення вчинку британських акторів Лілі Джеймс та Домініка Веста. Користувачі соцмереж згадали і про нещодавнє інтерв'ю Лілі виданню Harper's Bazaar.

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Лілі Джеймс саме розповідала про помилки та їх місце в житті акторки. Вона зазначила, що помилитися – не страшно, а навпаки. Бо потім можна виправитися й зробити для себе певні висновки щодо ситуації. Крім того, вона зазначила, що постійно помиляється, але вважає це нормою життя. Акторка наголосила, що краще зробити неправильно, ніж втікати від ситуації або лякатися її.

Я вважаю, що краще дати собі волю й зробити помилки з чистим серцем.Неважливо, чи підказує вам інтуїція про те, правильно ви робите, чи ні, але завжди можна виправитися й зробити висновки,

– розповіла Лілі Джеймс.

Також британська акторка розповідала про своє ставлення до критики. Жінка зазначила, що критика іноді може бути корисною, але для неї важливіше те, як люди, яких ви любите, ставляться до вас.

Нагадаємо, що минулими вихідними папараці випадково помітили та сфотографували колег Домініка Веста та Лілі Джеймс разом на романтичній прогулянці у Римі. Як стало відомо згодом, про це нічого не знала дружина актора – Кетрін Фіцджеральд, з якою він одружений 10 років, і має чотирьох дітей. Детальніше про роман та реакцію Домініка Веста читайте тут.