Минулими вихідними папараці випадково сфотографували разом британського актора Домініка Веста та акторку Лілі Джеймс на романтичній прогулянці у Римі. Як вияволь, про це нічого не знала дружина Домініка – Кетрін Фіцджеральд, з якою він у шлюбі 10 років, і має чотирьох неповнолітніх дітей.

Знімки з відпустки 50-річного Домініка Веста і 31-річної Лілі Джеймс з'явились на сайті британського таблоїду The Daily Mail. Пара разом провела вихідні у столиці Італії – Римі, де відвідувала архітектурні пам'ятки, фотографувалась та цілувалась у ресторані, не приховуючи почуттів. Що цікаво, фотографи підмітили те, що на на руці Домініка не було його обручки. Журналісти також довідались, що вони провели дві ночі в номері люкс у п'ятизірковому готелі Rocco Forte Hotel De La Ville з панорамним виглядом на місто.

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Інсайдери видання повідомили, що його дружина – 49-річна ландшафтний дизайнер Кетрін Фіцджеральд довідалась про зраду чоловіка лише зі ЗМІ. Її друзі повідомили журналістам, що жінка була "вбита горем". Жінка була спустошеною, тому що завжди була переконана, що у них міцний шлюб.

Кетрін бачила фотографії, і вона спустошена. Я підійшла поговорити з нею, як тільки дізналася про них. Я намагалася поговорити з Домініком, але він не відповідає на дзвінки. Вона глибоко шокована, бо не знала, що щось відбувається. Вони були згуртованою парою, тому це зовсім несподівано. Вона думала, що у них був міцний шлюб, і тепер, напевно, все скінчено. Ось як вона себе почуває зараз... Їм потрібно поговорити, але в даний момент вона позбулася дару мови,

– розповіла подруга жінки.

"Сказати, що вона в шоці, – значить нічого не сказати. Вона вбита горем, і їй нема про що говорити публічно. Її потрібно залишити одну і побути наодинці з собою", – додало інше джерело.

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Як на це відреагував Домінік Вест?

Після оприлюднених у неділю знімків, Вест терміново повернувся в Англію до сімейного маєтку, де живе разом з дружиною та чотирьма дітьми: 13-річною дочкою Дорою, 12-річним сином Сенаном, 11-річним сином Френсісом і 7-річною дочкою Кристабель. У чоловіка також є 22-річна донька Марта від колишньої дівчини Поллі Астор, яка живе окремо. У The Daily Mail додали, що чоловік повернувся, щоб з'ясувати стосунки з дружиною після того, як в мережі з'явилась інформація, що Кетрін "вбита горем".

Але вже сьогодні, 13 жовтня, пара Домініка та Кетрін разом вийшла з дому, де їх чатували папараці. Подружжя вирішило публічно продемонструвати, що їхній шлюб зберігся навіть після такого скандалу. Перед камерами пара поцілувалась, обняла одне одного та сіла в автомобіль, відправившись у невідомому напрямку. Чи була обручка на руці чоловіка – невідомо, оскільки він приховував її у кишені пальта. Кетрін і Домінік також залишили символічний надпис на аркуші біля входу у будинок: "Наш шлюб міцний, і ми все ще разом".

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Що відомо про особисте життя Лілі Джейс?

Щодо акторки, яка провела з Домініком попередні вихідні, то лише минулого тижня у четвер вона заявила про розставання зі своїм бойфрендом – 37-річним актором Меттом Смітом. Пара зустрічалась з 2014 року і мала проблеми у стосунках у 2020-му. Якось вони вирішили зробити паузу у відносинах, а згодом пробували відновити їх, проте у них так нічого і не вийшло. Влітку 2020-го року у ЗМІ навіть була інформація, що у Лілі Джеймс зав'язався роман із Крісом Евансом – зіркою "Капітана Америки".

Втім, Лілі, схоже, вирішила обрати майже на 20 років від себе старшого Домініка Веста. З ним вона познайомилась на зйомках адаптації до знаменитого роману Ненсі Мітфорд "У пошуках кохання". Там вони двоє грають головні ролі.