В минувшие выходные папарацци случайно сфотографировали вместе британского актера Доминика Уэста и актрису Лили Джеймс на романтической прогулке в Риме. Как оказалось, об этом ничего не знала жена Доминика – Кэтрин Фицджеральд, с которой он в браке 10 лет, и имеет четырех несовершеннолетних детей.

Снимки из отпуска 50-летнего Доминика Уэста и 31-летней Лили Джеймс появились на сайте британского таблоида The Daily Mail. Пара вместе провела выходные в столице Италии – Риме, где посещала архитектурные памятники, фотографировалась и целовалась в ресторане, не скрывая чувств. Что интересно, фотографы подметили, что на на руке Доминика не было его кольца. Журналисты также узнали, что они провели две ночи в номере люкс в пятизвездочном отеле Rocco Forte Hotel De La Ville с панорамным видом на город.

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Инсайдеры издания сообщили, что его жена – 49-летняя ландшафтный дизайнер Кэтрин Фицджеральд узнала об измене мужа только из СМИ. Ее друзья сообщили журналистам, что женщина была "убита горем". Женщина была опустошена, потому что всегда была убеждена, что у них крепкий брак.

Кэтрин видела фотографии, и она опустошена. Я подошла поговорить с ней, как только узнала о них. Я пыталась поговорить с Домиником, но он не отвечает на звонки. Она глубоко шокирована, потому что не знала, что что-то происходит. Они были сплоченной парой, поэтому это совершенно неожиданно. Она думала, что у них был крепкий брак, и теперь, наверное, все кончено. Вот как она себя чувствует сейчас... Им нужно поговорить, но в данный момент она лишилась дара речи,

– рассказала подруга женщины.

"Сказать, что она в шоке, – значит ничего не сказать. Она убита горем, и ей не о чем говорить публично. Ее нужно оставить одну и побыть наедине с собой", – добавил другой источник.

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Как на это отреагировал Доминик Уэст?

После обнародованных в воскресенье снимков, Уэст срочно вернулся в Англию в семейное поместье, где живет вместе с женой и четырьмя детьми: 13-летней дочерью Дорой, 12-летним сыном Сенаном, 11-летним сыном Френсисом и 7-летней дочерью Кристабель. У мужчины также есть 22-летняя дочь Марта от бывшей девушки Полли Астор, которая живет отдельно. В The Daily Mail добавили, что муж вернулся, чтобы выяснить отношения с женой после того, как в сети появилась информация, что Кэтрин "убита горем".

Но уже сегодня, 13 октября, пара Доминика и Кэтрин вместе вышли из дома, где их поджидали папарацци. Супруги решили публично продемонстрировать, что их брак сохранился даже после такого скандала. Перед камерами пара поцеловалась, обняла друг друга и села в автомобиль, отправившись в неизвестном направлении. Было ли кольцо на руке мужчины – неизвестно, поскольку он скрывал ее в кармане пальто. Кэтрин и Доминик также оставили символическую надпись на листе у входа в дом: "Наш брак прочен, и мы все еще вместе".

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Что известно о личной жизни Лили Джейс?

Что касается актрисы, которая провела с Домиником предыдущие выходные, то только на прошлой неделе в четверг она заявила о расставании со своим бойфрендом – 37-летним актером Мэттом Смитом. Пара встречалась с 2014 года и имела проблемы в отношениях в 2020-м. Как-то они решили сделать паузу в отношениях, а затем пытались восстановить их, однако у них так ничего и не получилось. Летом 2020-го года в СМИ даже была информация, что у Лили Джеймс завязался роман с Крисом Эвансом – звездой "Капитана Америки".

Впрочем, Лили, похоже, решила выбрать почти на 20 лет остаршегоза себя Доминика Уэста. С ним она познакомилась на съемках адаптации к знаменитому роману Нэнси Митфорд "В поисках любви". Там они оба играют главные роли.