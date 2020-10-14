Недавно папарацци сфотографировали вместе актеров Лили Джеймс и Доминика Веста на прогулке в Риме. Пара обнималась и целовалась, словно влюбленная. Впрочем, у британского актера есть жена и дети, к тому же, жена не знала, как проводит время Доминик.

После такой ситуации в сети началось бурное обсуждение поступка британских актеров Лили Джеймс и Доминика Уэста. Пользователи соцсетей вспомнили и о недавнем интервью Лили изданию Harper's Bazaar.

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Лили Джеймс как раз рассказывала об ошибках и их месте в жизни актрисы. Она отметила, что ошибиться – не страшно, а наоборот. Потому что потом можно исправиться и сделать для себя определенные выводы относительно ситуации. Кроме того, она отметила, что постоянно ошибается, но считает это нормой жизни. Актриса подчеркнула, что лучше сделать неправильно, чем убегать от ситуации или пугаться ее.

Я считаю, что лучше дать себе волю и совершить ошибки с чистым сердцем. Неважно, что подсказывает вам интуиция о том, правильно вы делаете или нет, но всегда можно исправиться и сделать выводы,

– рассказала Лили Джеймс.

Также британская актриса рассказывала о своем отношении к критике. Женщина отметила, что критика иногда может быть полезной, но для нее важнее то, как люди, которых вы любите, относятся к вам.

Напомним, что в минувшие выходные папарацци случайно заметили и сфотографировали коллег Доминика Веста и Лили Джеймс вместе на романтической прогулке в Риме. Как стало известно впоследствии, об этом ничего не знала жена актера – Кэтрин Фицджеральд, с которой он женат 10 лет, и воспитывает четырех детей. Подробнее о романе и реакции Доминика Веста читайте здесь.