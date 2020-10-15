В минувшие выходные СМИ всколыхнула новость, что знаменитый британский актер Доминик Уэст провел уикенд в Риме со своей коллегой по съемкам в фильме Лили Джеймс. Об измене стало известно из обнародованных фотографий папарацци, жена актера была в шоке от увиденного. Если в первые дни "она была убита горем", то сейчас планирует провести несколько бесед с мужем.

Новые слухи о семейной драме Доминика Уэста и его жены Кэтрин Фицджеральд появились в издании The Daily Mail. Инсайдеры издания рассказали, что несмотря на совместный выход супругов после измены Доминика на публику, где они целовались и заявили, что они до сих пор остаются вместе, Кэтрин не собирается быстро его простить. Инсайдеры добавляют, что женщина пошла на этот шаг (заявить о все еще крепком браке) только чтобы не потерять лицо в глазах общественности.

Стоит знать Голливудская драма: актер Доминик Уэст изменил жене со звездой "Золушки" Лили Джеймс

"Она просто кипит от злости. Им предстоит еще несколько трудных бесед, которые будут проходить за закрытыми дверями. Пока что она была счастлива продемонстрировать их единство, ведь семья всегда будет для нее на первом месте", – рассказал изданию источник.

Другой близкий друг семьи рассказал, что Кэтрин еще наверняка потребует от мужа объяснений, прежде чем идти дальше и забыть эту неприятную историю.

"Я видел эти снимки сегодня. Не знаю, что происходит. Кэтрин всегда очень прямолинейна в отношениях. Она очень добрая и милая, но не потерпит такого дерьма. Думаю, любой, кто с ней знаком, сказал бы то же самое. Она классная, надеюсь, с ней все в порядке", – добавил инсайдер.

Что известно об измене Доминика Уэста?

В минувшие выходные папарацци запечатлели Доминика Уэста и звезду фильма "Золушка" Лили Джеймс за поцелуями. Пара прогуливалась вместе по Риму, фотографировалась и не скрывала чувств в ресторане. Они также остановились в 2 ночи в одном из отелей в центре города. Об измене Кэтрин Фицджеральд, как и все в мире, узнала из СМИ. Близкие друзья рассказали журналистам, что она была "убита горем", ведь всегда была убеждена, что у них крепкий брак. Стоит добавить, что супруги живут в совместном браке 10 лет и воспитывают четырех несовершеннолетних детей.

В понедельник, на следующий день после обнародования снимков, Доминик срочно вернулся домой в Англию, после чего через несколько часов вышел к журналистам, обнимая свою жену. Пара демонстративно поцеловала друг друга, оставила лист бумаги, где было написано, что их "брак крепок и они все еще вместе", после чего они отправились в неизвестном направлении.

Сама же Лили Джеймс, которая познакомилась и, вероятно, сблизилась с Домиником на съемках фильма "В поисках любви", прокомментировала, что все делают ошибки и это нормально, поскольку все мы люди.