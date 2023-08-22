Чи є серед них ви: 3 знаки зодіаку, яким не щаститиме у вересні
Зірки пророкують, що у вересні одразу кільком знакам зодіаку випадуть нелеглі випробування. Цим людям часто не щаститиме.
Скорпіон, Лев і Стрілець, у перший місяць осені вам варто бути обережними, пише 24 канал. Ймовірно, що у всіх сферах життя можуть виникнути проблеми.
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Скорпіон
Поки колеги досягатимуть успіху та швидко підійматимуться кар'єрними сходинками, у Скорпіонів можуть виникнути певні труднощі у виконанні поставлених завдань. Може здатися, що буквально все падає з рук.
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Стрілець
Ця осінь буде для вас особливою. Втім, перший місяць може виявитися трохи важким як морально, так і фізично. Зберіться і пам'ятайте, що чорна смуга насправді вічно бути не може.
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Лев
Так, цього місяця Леви також будуть у центрі уваги. Щоправда, вами не захоплюватимуться, а навіть навпаки. Ймовірно, що буде невдача на невдачі.
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