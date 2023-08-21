Водолій, Рак, Козоріг і Діва. Саме цим знакам зодіаку пощастить у перший місяць осені, пише 24 Канал.

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Водолій

Вже у вересні народжені під цим сузірʼям можуть зустріти справжнє кохання. Цей місяць буде сповнений романтики.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку у вересні, ймовірно, змінять роботу. Ви будете займатися тим, що приносить не лише хороші гроші, а й задоволення.

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Козоріг

У вересні ви приречені на фінансовий успіх. Цей місяць ідеально підійде для початку власної справи.

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Діва

За що б Діви не бралися у вересні, вони у всьому досягнуть успіху. Фортуна буде на вашому боці, тож скористайтеся цим на максимум.

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