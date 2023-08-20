Водолій, Риби й Терези. Саме ці знаки зодіаку кохають усім серцем, передає 24 Канал.

Цікаво Подарують райську насолоду: які чоловіки за знаком зодіаку найпристрасніші в ліжку

Водолій

Народжені під цим сузір'ям надзвичайно віддані люди, які зроблять усе для свого партнера. Їм вкрай важливо бути поруч і завжди піклуватися про своїх близьких. Водолії цінують свою другу половинку. Справжнє кохання дуже важливо для людей цього знаку зодіаку. Якщо любов, то тільки всім серцем.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Представники цього знаку зодіаку дуже чутливі. Вони приділяють велику увагу любові та стосункам. З самого початку уявляють ідеальний світ зі своєю ідеальною спорідненою душею. Любов для них як повітря: ці люди не можуть жити без неї.

До речі Веселяться і люблять життя: 4 знаки зодіаку, які є найбільшими оптимістами

Гороскоп для Риб

Терези

Цей знак зодіаку дуже надійний та мріє знайти кохання раз і на все життя. Терези люблять всім серцем. Вони вважають стосунки й зобов'язання дуже серйозною справою, тому викладаються на повну. Представники цього роблять все можливе, щоб їхнє кохання процвітало.

Гороскоп для Терезів