Так, Тельці та Водолії, не бійтеся відкрити своє серце. Вже цієї осені ви можете зустріти людину, що стане для вас справді раз і назавжди, пише 24 Канал.

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Водолій

Народжені під цим знаком, уже цієї осені ви можете зустріти справжнє кохання. Головне будьте собою й не уникайте нових знайомств. Споріднену душу відчуєте одразу. Зірки пророкують, що разом ви будете на сьомому небі від щастя.

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Телець

Більше вам не доведеться сумувати у дощову та прохолодну погоду наодинці. Поруч буде кохана людина. Тож ви насолоджуватиметеся теплими вечорами разом. До речі, придивіться до свого оточення. Можливо, ваше кохання вже давно поруч, просто чомусь ви ще його не помічали.

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