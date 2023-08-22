Скорпіон, Лев і Стрілець, у перший місяць осені вам варто бути обережними, пише 24 канал. Ймовірно, що у всіх сферах життя можуть виникнути проблеми.

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Скорпіон

Поки колеги досягатимуть успіху та швидко підійматимуться кар'єрними сходинками, у Скорпіонів можуть виникнути певні труднощі у виконанні поставлених завдань. Може здатися, що буквально все падає з рук.

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Стрілець

Ця осінь буде для вас особливою. Втім, перший місяць може виявитися трохи важким як морально, так і фізично. Зберіться і пам'ятайте, що чорна смуга насправді вічно бути не може.

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Лев

Так, цього місяця Леви також будуть у центрі уваги. Щоправда, вами не захоплюватимуться, а навіть навпаки. Ймовірно, що буде невдача на невдачі.

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