Скорпион, Лев и Стрелец, в первый месяц осени вам следует быть осторожными, пишет 24 канал. Вероятно, что во всех областях жизни могут возникнуть проблемы.

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Скорпион

Пока коллеги будут преуспевать и быстро подниматься по карьерной лестнице, у Скорпионов могут возникнуть определенные трудности в выполнении поставленных задач. Может казаться, что буквально все рушится с рук.

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Стрелец

Эта осень будет для вас особенной. Впрочем, первый месяц может оказаться немного трудным как морально, так и физически. Соберитесь и помните, что черная полоса действительно вечно быть не может.

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Лев

Да, в этом месяце Львы также будут в центре внимания. Правда, вами не будут увлекаться, а даже наоборот. Вероятно, что будет неудача на неудаче.

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