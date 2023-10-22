У фінансовому плані пощастить Овнам, Близнюкам і Дівам. Вам нарешті дістанеться шанс здобути більше коштів, ніж зазвичай.

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Овен

У цьому місяця керівництво може запропонувати вам новий проєкт. Не бійтеся братися за його реалізацію. Ви точно цього заслуговуєте. Головне – не шкодуйте себе, і викладайтеся на максимум.

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Близнюки

Ваша наполегливість та працьовитість не залишиться непоміченою. Схоже, що до кінця місяця у вас з'являться приємні сюрпризи у вигляді додаткових грошей. Може бути додаткова зайнятість або нова високооплачувана робота.

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Діва

Останнім часом ви дуже багато працювали, і відповідно, виснажились. Але не хвилюйтеся, воно вам "окупиться", бо можуть заплатити додаткові гроші. Також астрологи передають, що зараз гарний час для початку власної справи.

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