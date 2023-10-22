В финансовом плане повезет Овнам, Близнецам и Девам. Вам наконец-то достанется шанс получить больше средств, чем обычно.

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Овен

В этом месяце руководство может предложить вам новый проект. Не бойтесь приниматься за его реализацию. Вы точно этого заслуживаете. Главное – не жалейте себя и выкладывайтесь на максимум.

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Близнецы

Ваша настойчивость и трудолюбие не останется незамеченной. Похоже, что до конца месяца у вас появятся сюрпризы в виде дополнительных денег. Может быть дополнительная занятость или новая высокооплачиваемая работа.

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Дева

В последнее время вы очень много работали, и, соответственно, истощились. Но не волнуйтесь, оно вам "окупится", потому что могут заплатить дополнительные деньги. Также астрологи передают, что сейчас хорошее время для начала своего дела.

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