Особенно не любят работать Тельцы, Рыбы, Водолеи и Стрельцы. Они пытаются откладывать все дела на потом, чтобы подольше отдохнуть и ничего не делать.
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Телец
Часто такие люди становятся прокрастинаторами из-за своей лени. Не хочется им что-то делать, потому что не хватает энергии и времени. Тельцы быстро устают и постоянно ищут возможность, как отдохнуть.
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Рыбы
Рыбы – это один из самых спокойных знаков зодиака. Они не будут переутомляться, потому что просто не видят в этом смысла. Ценят возможность ничего не делать и просто лежать на диване. И менять ничего не хотят.
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Водолей
Водолеи обычно находятся в своей зоне комфорта. Не любят каких-либо изменений в жизни. Однообразие приводит к лени. Им нужно постоянное вдохновение для работы. А оно появляется у них не слишком часто.
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Стрелец
Этому знаку только бы ничего не делать. Постараются переложить на других любую работу, чтобы не делать самому. Несмотря на высокие требования к жизни, много работать Стрельцы не хотят. Потому и остаются только наедине с ленью.
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