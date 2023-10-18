Рыбы, Козероги, Овны и Близнецы, судьба подготовила для вас кое-что очень интересное. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Рыбы

Уже в выходные вас ждет важная встреча. Настройтесь на позитив и покажите себя во всей красе. Будьте готовы к кардинальным переменам.

Гороскоп для Рыб

Козерог

До конца этого места вы сможете приумножить свой доход. Не сомневайтесь в своих силах, кто и чтобы не говорил. Успех уже совсем близко.

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Овен

Уже к концу октября вам повезет в любви. Кроме того, следующая неделя будет удачной для принятия важных решений и крупных покупок.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Вам будут завидовать все. За что бы ни взялись, выходит легко и идеально. Близнецы, вам повезет буквально во всех сферах жизни.

Гороскоп для Близнецов