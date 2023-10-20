Особливо не люблять працювати Тельці, Риби, Водолії та Стрільці. Вони намагаються відкладати всі справи на потім, аби довше відпочити та нічого не робити.
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Телець
Часто такі люди стають прокрастинаторами через свою лінь. Не хочеться їм щось робити, бо не вистачає енергії та часу. Тельці швидко втомлюються й постійно шукають можливість, як перепочити.
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Риби
Риби – це один з найбільш спокійних знаків зодіаку. Вони не будуть перевтомлюватися, бо просто не бачать у цьому сенсу. Цінують змогу нічого не робити й просто лежати на дивані. І змінювати нічого не хочуть.
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Водолій
Водолії зазвичай перебувають у своїй зоні комфорту. Не люблять будь-яких змін у житті. Одноманітність призводить до ліні. Їм потрібне постійне натхнення для роботи. А воно з'являється у них не дуже часто.
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Стрілець
Цьому знаку тільки б нічого не робити. Будуть намагатися перекласти на інших будь-яку роботу, аби не робити самому. Попри високі вимоги до життя, багато працювати Стрільці не хочуть. Тому й залишаються лише наодинці з лінню.
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