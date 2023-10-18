Тельці, Раки, Терези, Риби та Водолії. Народжені під цими знаками зодіаку жінки є найкращими дружинами, пише 24 Канал.

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Телець

Ці жінки впевнені в собі та миролюбні. Вони не поспішають виходити заміж. Роблять це, добре все обдумавши. Тельці відповідально підходять до побудови сімейного життя. Вони хороші мами та дружини.

Гороскоп для Тельців

Рак

Ці жінки дуже чуттєві, доброзичливі та сімейні. Вони уважні мами та люблячі дружини. Створять домашній затишок, завжди вислухають та підтримають. Окрім того, вони найкращі господині.

Гороскоп для Раків

Терези

Ці спокійні жінки прагнуть балансу та гармонії. Вони вірні і зроблять все для щастя власної сім'ї. Терези дуже турботливі. Окрім того, не ставлять багато запитань, не тиснуть на партнера і не нав'язують свою думку.

Гороскоп для Терезів

Риби

З цими жінками не буде нудно. Вони веселі та енергійні. Прекрасно справляються з хатніми справами та намагаються встигнути абсолютно все. Вони завжди підтримують свого чоловіка й пишаються ним.

Гороскоп для Риб

Водолій

Ці жінки ніжні та віддані своїм коханим. Вони намагаються зробити усе якнайкраще. Водолії завжди підтримають, вислухають і зрозуміють. Смачно готують й обожнюють секс. Також ці жінки стають чудовими матерями.

Гороскоп для Водоліїв