Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые чаще всего расстаются. Это Овен и Рак, Скорпион и Телец, Близнецы и Рыбы, передает 24 Канал.

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Овен и Рак

У представителей этих знаков зодиака плохая совместимость. Овен и Рак имеют разные взгляды на жизнь. Такая пара очень часто конфликтует. Нередко Рак чувствует себя несчастным.

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Телец и Скорпион

Телец и Скорпион притягивают друг друга. Впрочем, эти люди слишком бескомпромиссны. Они упрямы и ревнивы, не пойдут на уступки и будут доводить свою правоту до последнего, даже если ошибаются.

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Близнецы и Рыбы

У родившихся под этими знаками зодиака крайне низкая совместимость. Рыбы более эмоциональны, отзывчивы и уязвимы. Между тем Близнецы энергичны, независимы и бывают очень легкомысленными. В этой паре часто возникают недоразумения.