Направо і наліво кошти витрачають Леви, Раки та Водолії. Скільки б грошей вони не заробляли, їм постійно не вистачає, щоб покрити свої потреби.

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Лев

Цей знак зодіаку дуже себе любить, відповідно витрачає багато коштів на свій комфорт. Ресторани, комплекси відпочинку, брендовий одяг – їхні звичні атрибути. Однак, після підтримки такого способу життя, залишаються ні з чим і просять кошти у знайомих.

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Рак

Раки просто не вміють правильно зберігати гроші. Вони не рахують свої фінанси та витрати, тому ледь-ледь дотягують до наступної зарплати. Коли мають кошти, то одразу думають, куди їх витратити, а не вкласти. Через це часто стають боржниками у своїх друзів.

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Водолій

Це не дуже надійний знак. Вони можуть зовні навіть не показувати, що мають фінансові проблеми. Можуть робити дорогі покупки, відвідувати розкішні місця. Аж поки раптово не опиняться з порожнім гаманцем. А ще – вони часто потрапляють на інтернет-шахраїв. От потім і просять у всіх, кого можуть, щоб дали трохи грошей.

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