Джеррі Гарріс, який знявся у документальному фільмі Netflix, потрапив у гучний секс-скандал. 21-річного чоловіка звинуватили у зйомках і поширенні дитячої порнографії. Наразі актора заарештували.

Що відомо про скандальну справу зірки Netflix

За даними ВВС, Джеррі Гарріс спонукав у мережі неповнолітнього хлопчика, аби той створював відверті відео та фото. Натомість і він присилав дитині інтимні кадри. Згідно із судовими документами, Джеррі Гарріс визнав на допиті, що винен, однак представники актора спростували цю інформацію преси.

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Відомо, що арештували чоловіка вранці 17 вересня. Це сталось після того, як 15-річний хлопчик з батьками звернувся до правоохоронців та надав докази розбещення. За словами жертви, він познайомився з Джеррі Гаррісом в Інтернеті. З грудня 2018 року до березня 2020-го неповнолітній хлопчик листувався з актором та обмінювався з ним еротичними кадрами.

Підліток не був єдиною жертвою розбещення. Наразі слідчі мають інформацію про ще одну дитину, яка фігурує у секс-скандалі, та звертаються до інших школярів, яких Джеррі Гарріс також міг схиляти до зйомок еротичних роликів.

Наразі служителі Феміди тільки розпочали розгляд документів, які їм передали слідчі. Перше слухання заплановане на понеділок, 21 вересня. Саме тоді судді визначать, чи тримати Джеррі Гарріса під вартою, чи звільнити під заставу. Якщо провину зірки фільму Netflix доведуть, йому загрожує до 30 років ув'язнення.

Де знімався Джеррі Гарріс

21-річний Джеррі Гарріс дебютував у стрічці Netflix – Cheer. У стрічці показали життя і тренування учасників команди вболівальників з коледжу в Техасі. Документальний фільм вийшов на Netflix у січні 2020 року та отримав шалену популярність. Окрім схвалення глядачів, стрічка виборола нагороди Еммі.

Дивіться трейлер до фільму Cheer: відео

Також Джеррі Гарріс кілька місяців працював на телебаченні. Саме він був інтерв'юером кінозірок на врученні Оскар. Ролики Джеррі Гарріс записував для популярного шоу телеведучої Еллен Дедженерес.