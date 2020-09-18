Джерри Харрис, который снялся в документальном фильме Netflix, попал в громкий секс-скандал. 21-летнего мужчину обвинили в съемках и распространении детской порнографии. Сейчас актера арестовали.

Что известно о скандальном деле звезды Netflіx

По данным ВВС, Джерри Харрис побуждал в сети несовершеннолетнего мальчика, чтобы тот создавал откровенные видео и фото. В то же время и он присылал ребенку интимные кадры. Согласно судебным документам, Джерри Харрис признал на допросе, что виновен, однако представители актера опровергли эту информацию прессы.

Читайте также Резонансный скандал с Netflix: режиссер фильма "Милашки" отреагировала на критику сети

Известно, что арестовали мужчину утром 17 сентября. Это произошло после того, как 15-летний мальчик с родителями обратился к правоохранителям и предоставил доказательства развращения. По словам жертвы, он познакомился с Джерри Харрисом в Интернете. С декабря 2018 года по март 2020-го несовершеннолетний мальчик переписывался с актером и обменивался с ним эротическими кадрами.

Подросток не был единственной жертвой развращения. Сейчас следователи располагают информацией о еще одном ребенке, который фигурирует в секс-скандале, и обращаются к другим школьникам, которых Джерри Харрис также мог склонять к съемкам эротических роликов.

Сейчас служители Фемиды только начали рассмотрение документов, которые им передали следователи. Первое слушание запланировано на понедельник, 21 сентября. Именно тогда судьи определят, держать ли Джерри Харриса под стражей, или освободить под залог. Если вину звезды фильма Netflix докажут, ему грозит до 30 лет заключения.

Где снимался Джерри Харрис

21-летний Джерри Харрис дебютировал в картине Netflix – Cheer. В фильме показали жизнь и тренировки участников команды болельщиков из колледжа в Техасе. Документальный фильм вышел на Netflix в январе 2020 года и получил бешеную популярность. Кроме одобрения зрителей, лента завоевала награды Эмми.

Смотрите трейлер к фильму Cheer: видео

Также Джерри Харрис несколько месяцев работал на телевидении. Именно он был интервьюером кинозвезд на вручении Оскар. Ролики Джерри Харрис записывал для популярного шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.