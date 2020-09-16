На Netflix представили французский фильм "Милашки", который стал одним из самых обсуждаемых в сети. А все потому, что киноманы увидели в ленте похотливое изображения школьниц, которые откровенными танцами и позами могут провоцировать к педофилии. На обвинения отреагировала режиссер фильма Маймуна Дукур.

Ответ режиссера на заявления хейтеров

По данным The Hollywood Reporter, режиссер прокомментировала скандал на кинофестивале в Торонто. Маймуна Дукур утверждает, что идея фильма заключалась не в показе сексуальности детей, а в привлечении внимания общества к этой теме. Поэтому режиссер не понимает того шквала критики, что свалилась на нее и компанию Netflix.

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"Я сама видела так столько вопросов, которыми живут молодые девушки сейчас. Поэтому и решила снять этот фильм, забить тревогу и сказать: "Нам нужно защищать своих детей. Да, это смело, это феминистически, но одновременно очень важно. Нужно создавать дискуссии и пытаться находить решения для меня, как режиссера, для политиков и родителей", – заявила Маймун Дукур.

Кроме этого, режиссер отметила, что специально пригласила на главную роль темнокожую актрису Фатиму Юссуф. Таким образом Дукур хотела заострить внимание на расовой дискриминации и показать "прогресс в мировом кино".

Прокомментировали хейт в сети и представители Netflix. "Милашки" – социальный комментарий против сексуализации несовершеннолетних детей. Это отмеченный наградами фильм и мощная история о давлении на молодых девушек, с которым они сталкиваются в соцсетях и обществе в целом. И мы призываем всех, кому небезразличны эти важные вопросы, посмотреть этот фильм", – заявили они.

Почему разгорелся скандал

9 сентября на стриминговий платформе Netflix вышла лента "Милашка". Фильм рассказывает о школьнице, которая переходит в новую школу и поступает в танцевальный кружок. Там 11-летняя девочка учится танцевать тверк с подругами, а репетиции выходят за рамки школьной студии.

Даже сам постер вызывает шок, ведь девочки показаны в откровенных танцевальных нарядах и не менее провокационных позах. И еще большее возмущение вызвали кадры, взятые из самого фильма. В сети распространили отрывки фильма "Милашка", где есть пикантные сцены, в которых не должны играть дети.

Видео 18+

Netflix just released the controversial 'Cuties' and it's worse than you could imagine. Make no mistake: Netflix is at the forefront of sexualizing children and normalizing pedophilia! pic.twitter.com/emiMzk8w1z — ????? ??? (@GhostJim4) September 9, 2020

После обвинений в сети представители Netflix извинились за некорректное описание фильма и убрали часть, где говорилось, что девочка познает свою женственность. Требования киноманов компания не выполнила, поэтому лента осталась на стриминговий платформе. Как результат, люди засыпали сеть призывами не продлевать подписки на Netflix.