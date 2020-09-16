На Netflix презентували французький фільм "Красуньки", який став одним із найбільш обговорюваних у мережі. А все тому, що кіномани побачили у стрічці хтиве зображення школярок, які відвертими танцями і позами можуть провокувати до педофілії. На звинувачення відреагувала режисерка фільму Маймуна Дукуре.

Відповідь режисерки на заяви хейтерів

За даними The Hollywood Reporter, режисерка прокоментувала скандал на кінофестивалі в Торонто. Маймуна Дукуре переконує, що ідея фільму полягала не в показі сексуальності дітей, а в приверненні уваги суспільства до цієї теми. Тому режисерка не розуміє того шквалу критики, яка звалилась на неї та компанію Netflix.

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"Я сама бачила так стільки питань, якими живуть молоді дівчата зараз. Тому і вирішила зняти цей фільм, забити на сполох і сказати: "Нам потрібно захищати своїх дітей. Так, це сміливо, це феміністично, але водночас дуже важливо. Потрібно створювати дискусії та намагатися знаходити рішення для мене, як режисера, для політиків та батьків", – заявила Маймуна Дукуре.

Окрім цього, режисерка наголосила, що спеціально запросила на головну роль темношкіру актрису Фатію Юссуф. Таким чином Дукуре хотіла загострити увагу на расовій дискримінації та показати "прогрес у світовому кіно".

Прокоментували хейт у мережі і представники Netflix. "Красуньки" – соціальний коментар проти сексуалізації неповнолітніх дітей. Це відзначений нагородами фільм і потужна історія про тиск на молодих дівчат, з яким вони стикаються в соцмережах і суспільстві в цілому. І ми закликаємо всіх, кому небайдужі ці важливі питання, подивитися цей фільм", – заявили вони.

Чому розгорівся скандал

9 вересня на стрімінговій платформі Netflix вийшла стрічка "Красунька". Фільм розповідає про школярку, яка переходить до нової школи та вступає у танцювальний гурток. Там 11-річна дівчинка вчиться танцювати тверк з подругами, а репетиції виходять далеко за межі шкільної студії.

Навіть сам постер викликає шок, адже дівчатка показані у відвертих танцювальних вбраннях і не менш провокативних позах. Та ще більше обурення викликали кадри, взяті з самого фільму. У мережі поширили уривки стрічки "Красунька", де є пікантні сцени, в яких не повинні грати діти.

Відео 18+

Netflix just released the controversial 'Cuties' and it's worse than you could imagine. Make no mistake: Netflix is at the forefront of sexualizing children and normalizing pedophilia! pic.twitter.com/emiMzk8w1z — ????? ??? (@GhostJim4) September 9, 2020

Після звинувачень у мережі представники Netflix вибачилися за некоректний опис фільму та прибрали частину, де йшлося, що дівчинка пізнає свою жіночність. Вимоги кіноманів компанія не виконала, відтак стрічка залишилась на стрімінговій платформі. Як результат, люди засипали мережу закликами не продовжувати підписки на Netflix.