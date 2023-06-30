Тиск суспільства та вигадані стандарти краси щораз більше впливають на те, що дівчата й жінки лягають під ніж хірурга або користуються спеціальними ін'єкціями краси. Та є незалежні зірки, які не піддаються натиску та йдуть проти системи. 24 Канал розповість про зірок, які відмовляються та критикують ботокс, філери та інші маніпуляції.

Дивіться також Балерина, стилет, мигдаль: все, що потрібно знати про форми нігтів та як вони виглядають

Дженніфер Еністон

Американська акторка не тільки відмовилась від уколів краси, але й розкритикувала їх. На думку зірки, філери дають протилежний ефект обличчю: спотворюють його та не дають можливості показувати природні емоції. Дженніфер Еністон вважає, що жінки роблять уколи через тиск у Голлівуді, але вона лиш вчиться на помилках колег.



Дженніфер Еністон / Фото з інстаграму зірки

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк мала можливість уколоти ботокс, але упустила її та вважає, що це на краще. Зірка не вірить в ін'єкції, бо вони змушують обличчя перестати рухатись. Сальма радить думати про довгострокову перспективу своєї краси й те, як виглядати гарно у 70 років.

Я вважаю, що це жахливо, коли ці дівчата за 20 роблять ін'єкції собі в обличчя та губи,

– казала акторка.



Сальма Гаєк / Фото з інстаграму зірки

Геллі Беррі

Акторка та модель зізнавалась, що постійно відчуває тиск з приводу уколів краси та пластичних операцій. Вона вважає, що "стандарти краси" намагаються нав'язати у шоубізнесі. Та сама зірка відмовляється від маніпуляцій та хоче мати природний вигляд. "Старіння є природним, і це станеться з усіма нами. Я просто хочу завжди бути схожою на себе, навіть якщо це моя стара версія".



Геллі Беррі / Фото з інстаграму зірки

Джулія Робертс

Акторка розповідала, що відчуває прикрість через суспільство, де жінки бояться мати старший вигляд. Вона хотіла б побачити себе у літньому віці, тому відмовляється від ін'єкцій.

Я хочу, щоб мої діти знали, коли я зла, коли щаслива, а коли збентежена. Ваше обличчя розповідає історію… і це не має бути історія про похід до кабінету лікаря,

– казала зірка.



Джулія Робертс / Фото з інстаграму зірки

Емма Томпсон

Британська зірка відверто називає пластичну хірургію та уколи краси "божевіллям". На її думку, культура, що створила вимоги до таких косметичних процедур – є нездоровою.



Емма Томпсон / Фото з Вікіпедії

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.