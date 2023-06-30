Давление общества и вымышленные стандарты красоты все больше влияют на то, что девушки и женщины ложатся под нож хирурга или пользуются специальными инъекциями красоты. Но есть независимые звезды, которые не поддаются натиску и против системы. 24 Канал расскажет о звездах, отказывающихся и критикующих ботокс, филеры и другие манипуляции.

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Дженнифер Энистон

Американская актриса не только отказалась от уколов красоты, но и раскритиковала их. По мнению звезды, филеры дают обратный эффект лицу: искажают его и не дают возможности показывать естественные эмоции. Дженнифер Энистон считает, что женщины делают уколы из-за давления в Голливуде, но только учится на ошибках коллег.



Дженнифер Энистон / Фото из инстаграма звезды

Сальма Гаек

Сальма Гаек имела возможность уколоть ботокс, но упустила ее и считает, что это к лучшему. Звезда не верит в инъекции, потому что они заставляют лицо перестать двигаться. Сальма советует думать о долгосрочной перспективе своей красоты и о том, как выглядеть красиво в 70 лет.

Я считаю, что это ужасно, когда эти девочки за 20 делают инъекции себе в лицо и губы,

– говорила актриса.



Сальма Гаек / Фото из инстаграма звезды

Хелли Берри

Актриса и модель признавалась, что постоянно испытывает давление по поводу уколов красоты и пластических операций. Она считает, что "стандарты красоты" пытаются навязать в шоу-бизнесе. Та же звезда отказывается от манипуляций и хочет выглядеть естественно. "Старение естественно, и это произойдет со всеми нами. Я просто хочу всегда походить на себя, даже если это моя старая версия".



Хелли Берри / Фото из инстаграма звезды

Джулия Робертс

Актриса рассказывала, что испытывает досаду через общество, где женщины боятся выглядеть старше. Она хотела бы увидеть себя в пожилом возрасте, потому отказывается от инъекций.

Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я зла, когда счастлива, а когда смущена. Ваше лицо рассказывает историю… и это не должно быть история о походе в кабинет врача,

– говорила звезда.



Джулия Робертс / Фото из инстаграма звезды

Эмма Томпсон

Британская звезда откровенно называет пластическую хирургию и уколы красоты "безумием". По ее мнению, культура, которая создала требования к таким косметическим процедурам – нездорова.



Эмма Томпсон / Фото из Википедии

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