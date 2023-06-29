Мастера маникюра могут иметь разные мнения относительно разнообразия формы ногтей, но обычно можно выделить 8 стандартных форм. Каждая из них имеет особый вид и черту, что отличает ее от других.
Смотрите также Нельзя использовать в солнечные дни: названо средство по уходу, которое навредит коже
Гробик
Форма ногтей Coffin означает то, что их слово – она очень напоминает форму гроба. Это длинные ногти с заметным сужением в конце. Этот стиль был популярен около 10 лет назад, но может вернуться и стать трендовым снова. Он подходит к вьющимся волосам, каблукам, темному контуру губ и любому дерзкому образу.
Форма "греб" / Фото из инстаграма
Балерина
Форма ногтей "балерина" напоминает предыдущую, но имеет мягкие линии и напоминает пуанты – обувь балерин. Такое нежное название не означает, что маникюр должен быть романтичным – здесь есть место экспериментам и яркости.
Форма "балерина" / Фото из инстаграма
Ногти-трубочки
Если посмотреть на маникюр с торца – он напоминает трубочку для коктейля. Отсюда название – PipeNails. Это супердлинные ногти с выпуклой формой, которые подойдут самым смелым.
Овал
Овальная форма ногтей – одна из традиционных и классических. Это частый выбор мировых звезд, например Гейли Бибер. Но этот стиль подразумевает возможность разнообразных дизайнов и искусства в маникюре.
Форма "овал" / Фото из инстаграма
Миндаль
Ногти в форме миндаля отличаются от овальных тем, что имеют слегка заостренный кончик. Сейчас он супертрендовый и подходит тем, кто хочет отойти от классики и попробовать что-нибудь новое.
Форма "миндаль" / Фото из инстаграма
Стилет
Ногти в форме стилета обычно очень длинные и имеют четкий заостренный кончик.
Форма "стилет" / Фото из инстаграма
Квадрат
Квадратная форма в маникюре знакома каждому. Именно она чаще всего возглавляет тренды в области нейл-дизайна.
Форма "квадрат" / Фото из инстаграма
Мягкий квадрат
Мягкий квадрат – это более элегантная, более совершенная и нежная форма обычного квадрата. Мягкий квадрат выглядит безупречно на коротких ногтях.
Форма "мягкий квадрат" / Фото из инстаграма