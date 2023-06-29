Майстри манікюру можуть мати різні думки щодо різноманіття форми нігтів, але зазвичай можна назвати 8 стандартних форм. Кожна з них має особливий вигляд та рису, що відрізняє її від інших.

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Гробик

Форма нігтів Coffin означає те, що й слово – вона дуже нагадує форму гробу. Це довгі нігті з помітним звуженням вкінці. Цей стиль був популярним близько 10 років тому, але може повернутися й стати трендовим знову. Він пасує до кучерявого волосся, підборів, темного контуру губ та будь-якого зухвалого образу.

Форма "гріб" / Фото з інстаграму

Балерина

Форма нігтів "балерина" нагадує попередню, але вона має м'якші лінії та нагадує пуанти – взуття балерин. Така ніжна назва не означає, що манікюр має бути романтичним – тут є місце експериментам та яскравості.

Форма "балерина" / Фото з інстаграму

Нігті-трубочки

Якщо подивитися на манікюр з торця – він нагадуватиме трубочку для коктейлю. Звідси назва – PipeNails. Це супердовгі нігті з опуклою формою, що підійдуть найсміливішим.

Овал

Овальна форма нігтів – одна з традиційних та класичних. Це частий вибір світових зірок, наприклад, Гейлі Бібер. Але цей стиль передбачає можливість різноманітних дизайнів та мистецтва у манікюрі.

Форма "овал" / Фото з інстаграму

Мигдаль

Нігті у формі мигдалю відрізняються від овальних тим, що мають злегка загострений кінчик. Зараз він супертрендовий та підходить тим, хто хоче відійти від класики й спробувати щось нове.

Форма "мигдаль" / Фото з інстаграму

Стилет

Нігті у формі стилет зазвичай дуже довгі та мають чіткий загострений кінчик.

Форма "стилет" / Фото з інстаграму

Квадрат

Квадратна форма у манікюрі знайома кожному. Саме вона найчастіше очолює тренди у сфері нейл-дизайну.

Форма "квадрат" / Фото з інстаграму

М'який квадрат

М'який квадрат – це більш елегантна, досконаліша й ніжна форма звичайного квадрату. М’який квадрат має бездоганний вигляд на коротких нігтях.

Форма "м'який квадрат" / Фото з інстаграму