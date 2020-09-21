Зірки серіалу "Друзі" об'єднались на Еммі: кумедне відео
В ніч на 21 вересня у США відгриміла віртуальна церемонія нагородження Еммі-2020. Серед запрошених гостей була актриса Дженніфер Еністон, яка возз'єдналась зі своїми подругами із серіалу "Друзі". Як це було – дивіться у матеріалі.
Весь Голлівуд спостерігав за перебігом церемонії Еммі-2020. Чимало акторів та режисерів претендували на відзнаки та з'явились у прямому ефірі, однак були і їхні колеги, які щиро вболівали за лауреатів. І хоч Дженніфер Еністон не фігурувала у списку претендентів на перемогу, зуміла двічі постати на врученні Еммі, передає 24 канал.
Важливо Еммі-2020: хто став переможцем престижної премії – список
Розпочалась трансляція з появи ведучого Джиммі Кіммела. Гуморист запросив на знімальний майданчик свою асистентку Дженніфер Еністон, з якою вкотре наголосив на важливості дотримання карантинних правил. Однак зробили вони це у жартівливій формі: актори продезінфікували конверт з іменами переможців та підпалили його, щоб переконатись, що вірус знищений. Та на цій акторській сценці Дженніфер Еністон не зупинилась.
Возз'єднання "Друзів"
Після зйомок вона повернулась до свого маєтку в Лос-Анджелесі, де на неї вже чекали актриси Ліза Кудроу та Кортні Кокс. Три красуні добре відомі глядачам, адже вони зіграли Рейчел, Фіббі і Моніку у популярному ситкомі "Друзі". Така поява актрис викликала справжній фурор, а самі представниці Голлівуду залюбки показали ще одну жартівливу імпровізацію у прямому ефірі.
Дивіться також Розкішні сукні та зачіски: як голлівудські актриси виглядали на віртуальному врученні Еммі-2020
Коли Джиммі Кіммел запитав, що його співведуча робить у будинку з Кудроу і Кокс. На це Дженніфер Еністон відповіла, що живе з ними вже понад 25 років.
Ми були сусідками з 1994 року, Джиммі! Ми будемо дивитись! Вечеря готова!
– додали вони.
У кадрі також з'явився актор Джейсон Бейтман, який зіграв коханого героїні Дженніфер Еністон у комедії "Більше, ніж друг". Таку появу ведучий не проігнорував, зазначивши: "Добре, що в будинку немає Роса Геллера".
Дивіться фрагмент трансляції Еммі-2020: відео