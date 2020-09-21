В ніч на 21 вересня у США відгриміла віртуальна церемонія нагородження Еммі-2020. Серед запрошених гостей була актриса Дженніфер Еністон, яка возз'єдналась зі своїми подругами із серіалу "Друзі". Як це було – дивіться у матеріалі.

Дженніфер Еністон на церемонії Еммі-2020

Весь Голлівуд спостерігав за перебігом церемонії Еммі-2020. Чимало акторів та режисерів претендували на відзнаки та з'явились у прямому ефірі, однак були і їхні колеги, які щиро вболівали за лауреатів. І хоч Дженніфер Еністон не фігурувала у списку претендентів на перемогу, зуміла двічі постати на врученні Еммі, передає 24 канал.

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Розпочалась трансляція з появи ведучого Джиммі Кіммела. Гуморист запросив на знімальний майданчик свою асистентку Дженніфер Еністон, з якою вкотре наголосив на важливості дотримання карантинних правил. Однак зробили вони це у жартівливій формі: актори продезінфікували конверт з іменами переможців та підпалили його, щоб переконатись, що вірус знищений. Та на цій акторській сценці Дженніфер Еністон не зупинилась.

Возз'єднання "Друзів"

Після зйомок вона повернулась до свого маєтку в Лос-Анджелесі, де на неї вже чекали актриси Ліза Кудроу та Кортні Кокс. Три красуні добре відомі глядачам, адже вони зіграли Рейчел, Фіббі і Моніку у популярному ситкомі "Друзі". Така поява актрис викликала справжній фурор, а самі представниці Голлівуду залюбки показали ще одну жартівливу імпровізацію у прямому ефірі.

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Коли Джиммі Кіммел запитав, що його співведуча робить у будинку з Кудроу і Кокс. На це Дженніфер Еністон відповіла, що живе з ними вже понад 25 років.

Ми були сусідками з 1994 року, Джиммі! Ми будемо дивитись! Вечеря готова!

– додали вони.

У кадрі також з'явився актор Джейсон Бейтман, який зіграв коханого героїні Дженніфер Еністон у комедії "Більше, ніж друг". Таку появу ведучий не проігнорував, зазначивши: "Добре, що в будинку немає Роса Геллера".

Дивіться фрагмент трансляції Еммі-2020: відео