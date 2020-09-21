Через пандемію коронавірусу церемонія вручення нагород Еммі була зовсім нетиповою. Організатори скасували дрес-код, а вручення нагород відбувалось дистанційно. Однак голлівудські актриси все ж зуміли приголомшити весь світ своїми вбраннями.

Як пройшла церемонія вручення Еммі 2020

За даними 24 каналу, вручення нагород Еммі-2020 відбулось в онлайн-режимі. Таке рішення організатори події змушені були прийняти через пандемію коронавірусу в світі. Проте це аж ніяк не повпливало на настрої запрошених гостей, а церемонія стала і справді одним з найяскравіших карантинних вечорів у Голлівуді.

Важливо Еммі 2020: хто став переможцем престижної премії – список

Для зйомок залучили понад 140 камер. Всі номінанти Еммі заздалегідь готувались до виходу в прямий ефір, а у помешканнях акторів встановили обладнання для зйомок. Тому складалось враження, що ведучий Джиммі Кіммел просто навідується в гості до зірок.

Хто став лауреатом премії, традиційно трималось у секреті. А от вручення престижних статуеток відбувалось у спецкостюмах: до акторів і режисерів приходили працівники Еммі, які передавали нагороди.

Не менш цікаво було й на знімальному майданчику Еммі. Спеціально до цього вечора організатори замовили санітайзери у вигляді статуеток.

Еммі-2020: найрозкішніші вбрання актрис

І хоч у 2020 році дрес-код для зірок скасували, жоден представник Голлівуду не з'явився у прямому ефірі у звичайному буденному вбранні. Особливу увагу до вибору суконь приділили знамениті актриси, які обрали для трансляції Еммі неймовірні вечірні образи, доповнивши їх зачісками та макіяжем. Як це було – дивіться у фотодобірці.

Дженніфер Еністон

Актриса показала підготовку до церемонії Еммі та появу на знімальному майданчику вручення премії.

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