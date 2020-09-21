Из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград Эмми была совершенно нетипичной. Организаторы отменили дресс-код, а вручение наград проходило дистанционно. Однако голливудские актрисы все же сумели ошеломить весь мир своими нарядами.

Как прошла церемония вручения Эмми 2020

По данным 24 канала, вручение наград Эмми-2020 состоялось в онлайн-режиме. Такое решение организаторы события вынуждены были принять из-за пандемии коронавируса в мире. Однако это отнюдь не повлияло на настроения приглашенных гостей, а церемония стала и впрямь одним из самых ярких карантинных вечеров в Голливуде.

Важно Эмми 2020: кто стал победителем престижной премии – список

Для съемок привлекли более 140 камер. Все номинанты Эмми заранее готовились к выходу в прямой эфир, а в квартирах актеров установили оборудование для съемок. Поэтому создавалось впечатление, что ведущий Джимми Киммел просто наведывается в гости к звездам.

Кто стал лауреатом премии, традиционно держалось в секрете. А вот вручение престижных статуэток происходило в спецкостюмах: к актерам и режиссерам приходили работники Эмми, которые передавали награды.

Не менее интересно было и на съемочной площадке Эмми. Специально к этому вечеру организаторы заказали санитайзеры в виде статуэток.

Эмми-2020: самые роскошные наряды актрис

И хотя в 2020 году дресс-код для звезд отменили, ни один представитель Голливуда не появился в прямом эфире в будничном наряде. Особое внимание платьям уделили знаменитые актрисы, которые выбрали для трансляции Эмми невероятные вечерние образы, дополнив их прическами и макияжем. Как это было – смотрите в фотоподборке.

Дженнифер Энистон

Актриса показала подготовку к церемонии Эмми и появление на съемочной площадке вручения премии.

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