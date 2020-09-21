В ночь на 21 сентября в США отгремела виртуальная церемония награждения Эмми-2020. Среди приглашенных гостей была актриса Дженнифер Энистон, которая воссоединилась со своими подругами из сериала "Друзья". Как это было – смотрите в материале.

Дженнифер Энистон на церемонии Эмми-2020 Весь Голливуд наблюдал за ходом церемонии Эмми-2020. Немало актеров и режиссеров претендовали на награды и появились в прямом эфире, однако были и их коллеги, которые искренне болели за лауреатов. И хотя Дженнифер Энистон не фигурировала в списке претендентов на победу, сумела дважды предстать на вручении Эмми, передает 24 канал. Важно Эмми-2020: кто стал победителем престижной премии – список Началась трансляция с появления ведущего Джимми Киммела. Юморист пригласил на съемочную площадку свою ассистентку Дженнифер Энистон, с которой в очередной раз отметил важность соблюдения карантинных правил. Однако сделали они это в шутливой форме: актеры продезинфицировали конверт с именами победителей и подожгли его, чтобы убедиться, что вирус уничтожен. Но на этой актерской сценке Дженнифер Энистон не остановилась.

Воссоединение "Друзей"

После съемок она вернулась в свое поместье в Лос-Анджелесе, где ее уже ждали актрисы Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Три красавицы хорошо известны зрителям, ведь они сыграли Рейчел, Фибби и Монику в популярном ситкоме "Друзья". Такое появление актрис произвело настоящий фурор, а сами представительницы Голливуда охотно показали еще одну шуточную импровизацию в прямом эфире.

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Когда Джимми Киммел спросил, что его соведущая делает в доме с Кудроу и Кокс, Дженнифер Энистон ответила, что живет с ними уже более 25 лет.

Мы были соседками с 1994 года, Джимми! Мы будем смотреть! Ужин готов!

– добавили они.

В кадре также появился актер Джейсон Бейтман, сыгравший возлюбленного героини Дженнифер Энистон в комедии "Больше, чем друг". Такое появление ведущий не проигнорировал, отметив: "Хорошо, что в доме нет Росса Геллера".

Смотрите фрагмент трансляции Эмми-2020: видео