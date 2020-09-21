Звезды сериала "Друзья" объединились на Эмми: забавное видео
В ночь на 21 сентября в США отгремела виртуальная церемония награждения Эмми-2020. Среди приглашенных гостей была актриса Дженнифер Энистон, которая воссоединилась со своими подругами из сериала "Друзья". Как это было – смотрите в материале.
Воссоединение "Друзей"
После съемок она вернулась в свое поместье в Лос-Анджелесе, где ее уже ждали актрисы Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Три красавицы хорошо известны зрителям, ведь они сыграли Рейчел, Фибби и Монику в популярном ситкоме "Друзья". Такое появление актрис произвело настоящий фурор, а сами представительницы Голливуда охотно показали еще одну шуточную импровизацию в прямом эфире.
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Когда Джимми Киммел спросил, что его соведущая делает в доме с Кудроу и Кокс, Дженнифер Энистон ответила, что живет с ними уже более 25 лет.
Мы были соседками с 1994 года, Джимми! Мы будем смотреть! Ужин готов!
– добавили они.
В кадре также появился актер Джейсон Бейтман, сыгравший возлюбленного героини Дженнифер Энистон в комедии "Больше, чем друг". Такое появление ведущий не проигнорировал, отметив: "Хорошо, что в доме нет Росса Геллера".
Смотрите фрагмент трансляции Эмми-2020: видео