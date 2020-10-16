33-річна українська акторка Ірина Сопонару перехворіла на коронавірус. Зірка "Жіночого кварталу" та ситкому "Одного разу під Полтавою" розповіла про симптоми недуги.

Все більше зірок українського шоу-бізнесу вражає COVID-19. Для "Зіркового шляху" Ірина Сопонару зізналась, що була хвора на коронавірус, однак під час лікування афішувати цього не стала. Наразі вона здорова і повернулась до роботи і зйомок, проте недугу переносила вкрай складно.

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Акторка наголосила, що спочатку COVID-19 протікав як звичайна застуда, однак згодом їй стало значно гірше. Вона не відчувала ані смаків, ані запахів. Крім того, вона мала сильний біль у м'язах і тілі.

Усе так невинно починалося, а потім... Дуже сильно боліло тіло. За стіни трималася, щоб підвестися. Кожна клітина боліла,

– поділилась Ірина Сопонару.

Коронавірус зірка поборола досить швидко. Вже за тиждень їй вдалось одужати – ПЛР-тест показав негативний результат.

Зараз Ірина Сопонару – одна з найяскравіших акторок "Жіночого кварталу", куди потрапила після кількох вдалих сезонів проєкту "Ліга Сміху" в складі команди "Вінницькі". Також вона знімається у ситкомі "Одного разу під Полтавою" разом з Юрієм Ткачем.

До речі, зіркова колега Ірини Сопонару по серіалу Анна Саліванчук також захворіла на коронавірус після народження другої дитини. Акторка заразилась разом з чоловіком Олександром Божковим. З симптомів COVID-19 вона мала температуру 39,8, кашель, ломоту в тілі.