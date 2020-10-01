Зірка комедії "Свінгери" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук хвора на коронавірус. Спочатку симптоми COVID-19 проявились у чоловіка акторки Олександра Божкова, а згодом слабкість, кашель і висока температура з'явилась і в молодої мами.

Про зараження коронавірусом Анна Саліванчук оголосила в інстаграмі. 35-річна українська акторка театру та кіно зізналась, що COVID-19 не обійшов і її родину. Першим симптоми недуги відчув коханий зірки телевізійний продюсер Олександр Божков, а наступного дня – новоспечена матуся хлопчика.

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У перший день хвороби чоловік мав температуру 37,6, відчував нездужання та ломоту в тілі. Він здав ПЛР-тест, який показав позитивний результат, однак вже наступного дня після підтвердження діагнозу симптоми відступили. Наступною захворіла акторка.

У мій будинок прийшов COVID-19… У мене з'явилися 39,8 температура, кашель, ломота, нездужання. Ви розумієте як це мамі, що годує,

– поділилась Анна Саліванчук.

Нагадаємо, що 1 вересня Анна Саліванчук вдруге стала мамою. Вона народила сина в одному з пологових будинків Києва всього за 11 хвилин. Малюка від сторонніх очей матуся не приховує.

Вона навіть показала відео з пологів та влаштувала фотосесію з новонародженим хлопчиком і чоловіком для журналу. Нагадаємо, Анна Саліванчук виховує 4-річного первістка Гліба.

Додамо, зірка "Свінгерів" поскаржилась, що аби здати ПЛР-тест, доводиться 5 днів чекати своєї черги. Крім того, вона зауважила, що під час візиту в клініку хворі можуть контактувати зі здоровими людьми і наражати їх на небезпеку.

"У нас в країні з тестами біда. Навіть за гроші потрібно чекати по 5 днів вільного місця. Ти хворий з маленькими дітьми повинен сам приїхати і всім байдуже, що в ліфті, під'їзді можеш когось заразити. Мені сказали: "Одягніть маску, шапку, рукавички і приїжджайте", – розповіла Анна Саліванчук.