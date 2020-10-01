Звезда комедии "Свингеры" и сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук больна коронавирусом. Сначала симптомы COVID-19 проявились у мужа актрисы Александра Божкова, а впоследствии слабость, кашель и высокая температура появилась и у молодой мамы.

О заражении коронавирусом Анна Саливанчук объявила в инстаграме. 35-летняя украинская актриса театра и кино призналась, что COVID-19 не обошел и ее семью. Первым симптомы недуга почувствовал любимый звезды телевизионный продюсер Александр Божков, а на следующий день – новоиспеченная мамочка мальчика.

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В первый день болезни у мужа была температура 37,6, чувствовал недомогание и ломоту в теле. Он сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат, однако уже на следующий день после подтверждения диагноза симптомы отступили. Следующей заболела актриса.

В мой дом пришел COVID-19... У меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете как это кормящей маме,

– поделилась Анна Саливанчук.

Напомним, что 1 сентября Анна Саливанчук во второй раз стала мамой. Она родила сына в одном из роддомов Киева всего за 11 минут. Малыша от посторонних глаз мамочка не скрывает.

Она даже показала видео с родов и устроила фотосессию с новорожденным мальчиком и мужем для журнала. Напомним, Анна Саливанчук воспитывает 4-летнего первенца Глеба.

Добавим, звезда "Свингеров" пожаловалась, что чтобы сдать ПЦР-тест, приходится 5 дней ждать своей очереди. Кроме того, она отметила, что во время визита в клинику больные могут контактировать со здоровыми людьми и подвергать их опасности.

"У нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной с маленькими детьми должен сам приехать и всем безразлично, что в лифте, подъезде можешь кого-то заразить. Мне сказали:" наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте", – рассказала Анна Саливанчук.