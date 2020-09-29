Популярная актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" Анна Саливанчук недавно во второй раз стала мамой. Знаменитость рассказала, что в честь такого знакового события мужчина сделал ей роскошный подарок.

Второго сына супруги назвали Никитой, а его рождение стало в социальной сети настоящей неожиданностью. О рождении сына звезда призналась оригинально. Она публиковала откровенное видео с родов. На ролике виден весь процесс: от рождения малыша до момента, когда его положили матери на грудь.

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В "Светской жизни" Анна Саливанчук рассказала, что таким образом хотела показать девушкам, что бояться рожать ничего. По ее словам, она хочет, чтобы девушки хотели это делать столько раз, сколько у них есть финансовых возможностей и желания. Саливанчук хочет, чтобы наша страна переполнялась замечательными детьми.

Кроме этого, знаменитость рассказала Екатерине Осадчей, что после рождения второго сына муж сделал ей роскошный подарок – приобрел машину, о которой она мечтала.

Машина Анны Саливанчук / Скриншот из программы "Светская жизнь"

"Мы хотели поменять наши машины, потому что до этого был кредит, квартира, ремонт, не было сбережений. И тут мы собирали-собирали и должны были поменять. А он сделал так, что поменял только мне и подарил замечательное авто. Это новая машина, и это электромобиль. Это яркая машина, она красная с белым салоном. У меня были две машины, на которые я сама зарабатывала, они были серые с темным салоном. А я всегда хотела, чтобы он это сделал! Я очень счастлива", – рассказала Саливанчук.

В инстаграме актриса показывает свою жизнь и делиться яркими моментами. Теперь фотографии молодой мамочки переполнены одномесячным сыном Никитой. Поклонники любят такие кадры и пишут звезде в комментариях приятные слова.

Фото маленького сына Анны Саливанчук