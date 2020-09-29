Зірці "Свінгерів" Анні Саліванчук чоловік подарував машину мрії: яскраве фото
Популярна акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" та фільму "Свінгери" Анна Саліванчук нещодавно вдруге стала мамою. Знаменитість розповіла, що в честь такої знакової події чоловік зробив їй розкішний подарунок.
Другого сина подружжя назвало Микитою, а його народження стало в соціальній мережі справжньою несподіванкою. Про народження сина зірка зізналась оригінально. Вона публікувала відверте відео з пологів. На ролику видно весь процес: від народження малюка до моменту, коли його поклали матері на груди.
До теми Зірка "Свінгерів" Анна Саліванчук вдруге стала мамою і показала відео з пологів
У "Світському житті" Анна Саліванчук розповіла, що таким чином хотіла показати дівчатам, що боятися народжувати нічого. За її словами, вона хоче, аби дівчата хотіли це робити стільки разів, скільки у них є фінансових можливостей і бажання. Саліванчук хоче, щоб наша країна переповнювалася чудовими дітьми.
Окрім цього, знаменитість розповіла Катерині Осадчій, що після народження другого сина чоловік зробив їй розкішний подарунок – придбав машину, про яку вона мріяла.
Машина Анни Саліванчук / Cкриншот з програми "Світське життя"
"Ми хотіли поміняти наші машини, тому що до цього був кредит, квартира, ремонт, не було заощаджень. І тут ми збирали-збирали і повинні були поміняти. А він зробив так, що поміняв тільки мені і подарував чудове авто. Це нова машина, і це електромобіль. Це яскрава машина, вона червона з білим салоном. У мене були дві машини, на які я сама заробляла, вони були сірі з темним салоном. А я завжди хотіла яскраву і він це зробив! Я дуже щаслива", – розповіла Саліванчук.
У інстаграмі акторка показує своє життя і ділитися яскравими моментами. Тепер світлини молодої матусі переповнені одномісячним сином Микитою. Прихильники люблять такі кадри та пишуть зірці в коментарях приємні слова.
Фото маленького сина Анни Саліванчук