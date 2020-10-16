33-летняя украинская актриса Ирина Сопонару переболела коронавирусом. Звезда "Женского квартала" и ситкома "Однажды под Полтавой" рассказала о симптомах недуга.

Все больше звезд украинского шоу-бизнеса поражает COVID-19. "Зірковому шляху" Ирина Сопонару призналась, что была больна коронавирусом, однако во время лечения афишировать этого не стала. Сейчас она здорова и вернулась к работе и съемкам, однако болезнь переносила крайне тяжело.

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Актриса подчеркнула, что сначала COVID-19 протекал как обычная простуда, однако впоследствии ей стало значительно хуже. Она не чувствовала ни вкусов, ни запахов. Кроме того, у нее была сильная боль в мышцах и теле.

Все так невинно начиналось, а потом... Очень сильно болело тело. За стены держалась, чтобы приподняться. Каждая клетка болела,

– поделилась Ирина Сопонару.

Коронавирус звезда поборола довольно быстро. Уже через неделю ей удалось выздороветь – ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Сейчас Ирина Сопонару – одна из самых ярких актрис "Женского квартала", куда попала после нескольких удачных сезонов проекта "Лига Смеха" в составе команды "Винницкие". Также она снимается в ситкоме "Однажды под Полтавой" вместе с Юрием Ткачом.

Кстати, звездная коллега Ирины Сопонару по сериалу Анна Саливанчук также заболела коронавирусом после рождения второго ребенка. Актриса заразилась вместе с мужем Александром Божковым. Из симптомов COVID-19 у нее были температура 39,8, кашель, ломота в теле.