Украинский инстаграм-блогер и бывший муж блогера Софии Стужук, Дмитрий, умер из-за осложнений коронавируса. Произошло это сегодня, 16 октября, после резкого ухудшения самочувствия.

О трагической новости сообщила его бывшая жена София Стужук. Заявление она опубликовала в своем Инстаграме.

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"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – напаписала София.

По словам блогера, мужчине резко стало плохо сегодня. У Дмитрия были проблемы с сердцем, из-за чего у него возникли осложнения от COVID-19 и он впал в кому.

"Все очень плохо, не могу говорить, поеду с папой в больницу. Дима сейчас в очень тяжелом состоянии, находится в бессознательном состоянии в реанимации. Никаких прогнозов врачи пока не дают. Пообщалась с врачом, который занимается лечением Димы, очень хороший человек. Хочу сразу пресечь все слухи, которые ходят вокруг нашей семьи. Коронавирус не является опасным для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть, – рассказала София Стужук в своих инстаграм-сторис.

Еще вчера Дмитрий Стужук публиковал в своем инстаграме сообщение о ходе болезни и показал фото, на котором дышит с помощью кислородной маски. Мужчина был убежден, что "пик" болезни позади и состояние его здоровья улучшается.

"Плохо мне стало на второй день отдыха в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня опухла шея и было трудно дышать. При этом немного болел живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры не было. Явных симптомов болезни – тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. По возвращении из Турции сразу же пошел сдавать различные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным", – комментировал болезнь блогер на 8 день своего заболевания.

Что известно о Дмитрии Стужуке?

Украинский фитнес-блогер имел в своем Инстаграме миллион подписчиков. Кроме спорта, мужчина занимался также продажей одежды. 5 с половиной лет он жил в браке с 25-летней Софией Стужук, которая также является "миллионершей" в инстаграме. В последнее время пара неоднократно расходилась, а в 2020-м и вовсе развелась. Несмотря на это, пара продолжала воспитывать троих общих детей – Давида, Лолу и Оливию. Стоит добавить, что Дмитрий старше Софии на 10 лет. К слову, София Стужук выступает против вакцинации детей, а также против родов в больнице. Двух дочерей звездная мамочка родила в домашних условиях.