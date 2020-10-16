16 октября скончался блогер-миллионник Дмитрий Стужук. Ему было 33 года, а причиной внезапной смерти стали осложнения от коронавируса. LifeStyle 24 подготовил биографию фитнес-тренера и отца троих детей, которому не удалось победить COVID-19.

Дмитрий Стужук заразился коронавирусом во время семейного отдыха в Турции. Сначала у него был отек шеи, затрудненное дыхание и боль в животе, а затем появился кашель. После возвращения в Украину ПЦР-тест блогера показал положительный результат.

Важно От коронавируса умер украинский блогер Дмитрий Стужук – фитнес-тренер и отец троих детей

На 8 день лечения ему стало значительно хуже. Дмитрий Стужук пережил клиническую смерть и находился в бессознательном состоянии в реанимации. Осложнения возникли из-за проблем с сердцем и привели к смерти 16 октября. 24 канал расскажет, каким был жизненный путь блогера-миллионника.

Биография Дмитрия Стужука

Тренеру и многодетному отцу 7 ноября должно было исполниться 34 года. Он учился в Национальной академии внутренних дел на юридическом факультете. Дмитрий Стужук служил в армии и всегда поддерживал физическую форму. Он жил в Киеве и часто занимался в спортзале, где и познакомился с женой блогером Софией Стужук. Мужчина оставил девушке свой номер телефона, однако связываться с ним она не спешила. Поэтому Дмитрий первым проявил инициативу и после тренировки провел Софию домой. Уже во время первого разговора она поняла, что судьба свела их не зря.

Пара поженилась вскоре после знакомства. В ноябре 2015 года на свет появился первенец Дмитрия и Софии – Давид, а в феврале 2019 – дочь Лола. Третьего ребенка – дочь Оливию – блогер родила в декабре 2019 года.

В апреле 2020 года супруги подали документы на развод. Инициатором разрыва была София Стужук, которая называла возлюбленного Дмитрия – абьюзером. Впоследствии в сети появилась информация об изменах мужа. Официально расстаться пара не смогла, ведь самой младшей дочери Оливии еще не исполнилось года. Дмитрию и Софье удалось сохранить хорошие отношения. Они вместе воспитывали троих детей и были чрезвычайно близкими даже после расставания.

Инстаграм Дмитрия Стужука

В инстаграме блогер имел 1 миллион подписчиков. Он без колебаний показывал в сети личную жизнь и троих детей от Софии Стужук, чем покорил пользователей. К слову, жена Дмитрия входит в число самых известных украинских блогеров и имеет аудиторию в 5,2 миллиона подписчиков.

Жена Дмитрия Стужука отрицала опасность коронавируса

В марте 2020 года София Стужук скептически высказывалась относительно COVID-19. Тогда она была убеждена, что вирус создали искусственно еще в 2015 году, а его опасность очень преувеличена. Блогер заявляла, что коронавирус не страшнее, чем обычный грипп.

"Вирус мне не страшен", – писала жена Дмитрия Стужука. Даже после клинической смерти мужа она уверяла, что "коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей". Блогер объясняла, что осложнения появились у любимого только из-за проблем с сердцем.

Добавим, что София Стужук выступает против вакцинации детей – все ее трое детей, не вакцинированы. Кроме того, дочерей она родила в домашних условиях с доулой, а к профильным врачам обращается крайне редко.

К тому же София вегетарианка, а мясом не кормит даже детей. Против такого рациона, вроде бы, был сам Дмитрий Стужук, ведь как спортсмен был убежден, что малышам надо потреблять белок, который есть в мясе.