16 жовтня помер блогер-мільйонник Дмитро Стужук. Йому було 33 роки, а причиною раптової смерті стали ускладнення від коронавірусу. LifeStyle 24 підготував біографію фітнес-тренер і батько трьох дітей, якому не вдалось перемогти COVID-19.

Дмитро Стужук заразився коронавірусом під час сімейного відпочинку в Туреччині. Спочатку він мав набряк шиї, ускладнене дихання та біль в животі, а згодом з'явився кашель. Після повернення в Україну ПЛР-тест блогера показав позитивний результат.

На 8 день лікування йому стало значно гірше. Дмитро Стужук пережив клінічну смерть і перебував у несвідомому стані в реанімації. Ускладнення виникли через проблеми з серцем і призвели до смерті 16 жовтня. 24 канал розповість, яким був життєвий шлях блогера-мільйонника.

Важливо Від коронавірусу помер український блогер Дмитро Стужук – фітнес-тренер і батько трьох дітей

Біографія Дмитра Стужука

Тренеру та багатодітному батьку 7 листопада мало б виповнитися 34 роки. Він навчався у Національній академії внутрішніх справ на юридичному факультеті. Дмитро Стужук служив в армії та завжди підтримував фізичну форму. Він жив у Києві та часто займався в спортзалі, де й познайомився з дружиною блогеркою Софією Стужук. Чоловік залишив дівчині свій номер телефону, однак зв'язуватись з ним вона не поспішала. Тому Дмитро першим проявив ініціативу та після тренування провів Софію додому. Вже під час першої розмови вона зрозуміла, що доля звела їх недарма.

Пара одружилась невдовзі після знайомства. У листопаді 2015 року на світ з'явився первісток Дмитра і Софії Давид, а в лютому 2019 – донька Лола. Третю дитину – доньку Олівію – блогерка народила в грудні 2019 року.

У квітні 2020 року подружжя подало документи на розлучення. Ініціатором розриву була Софія Стужук, яка називала коханого Дмитра аб'юзером. Згодом у мережі з'явилась інформація про зради чоловіка. Офіційно розлучитися пара не змогла, адже наймолодшій доньці Олівії ще не виповнилось року. Дмитру та Софії вдалось зберегти хороші стосунки. Вони разом виховували трьох дітей і були надзвичайно близькими навіть після розставання.

Інстаграм Дмитра Стужука

В інстаграмі блогер мав 1 мільйон підписників. Він без вагань показував у мережі особисте життя та трьох дітей від Софії Стужук, чим підкорив користувачів. До слова, дружина Дмитра входить до числа найвідоміших українських блогерів і має аудиторію в 5,2 мільйони підписників.

Дружина Дмитра Стужука заперечувала небезпеку коронавірусу

У березні 2020 року Софія Стужук скептично висловлювалась щодо COVID-19. Тоді вона була переконана, що вірус створили штучно ще 2015 року, а його небезпека нині дуже перебільшена. Блогерка заявляла, що коронавірус не страшніший, ніж звичайний грип.

"Вірус мені не страшний", – писала дружина Дмитра Стужука. Навіть після клінічної смерті чоловіка вона запевняла, що "коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей". Блогерка пояснювала, що ускладнення з'явились в коханого лише через проблеми з серцем.

Додамо, що Софія Стужук виступає проти вакцинування дітей – жоден, з трьох нащадків блогерки, не вакцинований. Крім того, доньок вона народила в домашніх умовах з доулою, а до профільних лікарів звертається вкрай рідко. Натомість багатодітна матуся довіряє психосоматикам.

До того ж Софія вегетаріанка, а м'ясом не годує навіть дітей. Проти такого раціону був сам Дмитро Стужук, адже як спортсмен був переконаний, що малюкам треба споживати білок, який є у м'ясі.