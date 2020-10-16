Український інстаграм-блогер та колишній чоловік блогерки Софії Стужук, Дмитро, помер через ускладення коронавірусу. Сталось це сьогодні, 16 жовтня, після різкого погіршення самопочуття.

Про трагічну новину повідомила його колишня дружина Софія Стужук. Заяву вона опублікувала у своєму інстаграмі.

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"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", – напаписала Софія.

За словами блогерки, чоловікові різко стало погано сьогодні. Дмитро мав проблеми із серцем, через що в нього виникли ускладення від COVID-19 і він впав у кому.

"Все дуже погано, не можу говорити, поїду з татом в лікарню. Діма зараз в дуже важкому стані, перебуває в несвідомому стані в реанімації. Ніяких прогнозів лікарі поки не дають. Поспілкувалася з лікарем, який займається лікуванням Діми, дуже хороший чоловік. Хочу відразу припинити всі чутки, які ходять навколо нашої сім'ї. Коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей, але у Діми були проблеми з серцем, ось і ускладнення сталося. Його серце не справляється, і Діма пережив клінічну смерть, – розповіла Софія Стужук у своїх інстаграм-сторіс.

Ще вчора Дмитро Стужук публікував у своєму інстаграмі допис про перебіг хвороби та показав фото, на якому дихає за допомогою кисневої маски. Чоловік був переконаний, що "пік" хвороби позаду і стан його здоров'я покращується.

"Погано мені стало на другий день відпочинку в Туреччині. Я прокинувся серед ночі від того, що у мене набрякла шия і було важко дихати. При цьому трохи болів живіт. На наступний день почав з'являтися кашель, але температури не було. Явних симптомів хвороби – теж, тому я подумав, що це можуть бути наслідки занять спортом, зміни клімату і харчування, ну і плюс сон під кондиціонером. Після повернення з Туреччини відразу ж пішов здавати різні аналізи, робити УЗД і про всяк випадок вирішив пройти тест на коронавірус. Він виявився позитивним", – коментував хворобу блогер на 8 день свого захворювання.

Що відомо про Дмитра Стужука?

Український фітнес-блогер мав у своєму інстаграмі мільйон підписників. Окрім спорту, чоловік займався також продажем одягу. 5 з половиноюю років він жив у спільному шлюбі із 25-річною Софією Стужук, яка також є "мільйонеркою" в інстаграмі. Останнім часом пара неодноразово розходилась, а у 2020-му і зовсім розлучилась. Незважаючи на це, пара продовжувала виховувати трьох спільних дітей – Давида, Лолу та Олівію. Варто додати, що Дмитро Старший від Софії на 10 років. До слова, Софія Стужук виступає проти вакцинування дітей, а також проти пологів у лікарні. Двох донечок зіркова матуся народила в домашніх умовах.