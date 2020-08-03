Зірка "Великого Гетсбі" Амітабх Баччан подолав коронавірус
Всередині липня зірка Боллівуду Амітабх Баччан оголосив у мережі, що хворий на коронавірус. Його з сином госпіталізували до шпиталю в Індії. Наразі тільки Амітабх покинули клініку.
77-річнйи актор розповів про це у твіттері. Амітабх Баччан подякував всім прихильникам за підтримку та зізнався, що вже повністю одужав і повертається до свого маєтку в Мумбаї.
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Водночас син зірки Боллівуду Абхішек Баччан ще залишається у клініці. Після 3 тижнів лікування він ще має ускладнення від COVID-19 і позитивний тест на вірус. Скільки ще нащадок боллівудського актора проведе у лікарні, наразі невідомо.
"Я, на жаль, через деякі хронічні захворювання, не можу покинути клініку та досі борюсь із COVID-19. Дякую за всі ваші молитви і турботу про мене та мою родину. Дуже схвильований і вдячний. Я переможу цей коронавірус і повернусь здоровим! Обіцяю", – написав син Амітабха Баччана.
Що відомо про госпіталізацію Амітабха Баччана
Амітабх Баччан – це один з найвідоміших акторів Боллівуду. Він знявся у понад 200 фільмах, які добре відомі і в Україні. Дебютував актор і в Голлівуді: у 2013 році Амітабх Баччан знявся у фільмі "Великий Гетсбі" з Леонардо Ді Капріо і Тобі Магвайром.
Про госпіталізацію актора стало відомо 13 липня. Амітабх Баччан здав тести на COVID-19, які виявились позитивними. Через поважний вік його одразу ж госпіталізували в одну з клінік Мумбаї. Окрім цього, всі родичі 77-річного актора та його помічники також пройшли тестування. Тільки у старшого сина Амітабха виявили недугу.