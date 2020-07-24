Один з найвідоміших представників Голлівуду Мел Гібсон перехворів на коронавірус ще в квітні 2020 року. Актор провів у лікарні тиждень та повністю одужав.

І хоч відтоді минуло майже 3 місяці, тільки тепер журналісти довідались, що Мел Гібсон був одним з інфікованих COVID-19, повідомляє People. У квітні актора госпіталізували в одну з найкращих клінік Лос-Анджелеса. Журналісти підозрюють, що у шпиталі його зареєстрували під іншим іменем, щоб не зчиняти галасу у пресі.

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Після позитивного результату тестування на коронавірус Мел Гібсон тиждень провів під наглядом лікарів. Тільки після повного одужання актор повернувся у свій маєток.

У нього був позитивний результат на коронавірус у квітні, він тиждень провів у лікарні. Медики приписали йому препарати і стежили за його станом здоров'я. Відтоді він не раз перевірявся на COVID-19, але тепер вони негативні,

– зазначила представниця Мела Гібсона.

Також актор здав тести на антитіла. Після першого інфікування організм Мела Гібсона вже виробив їх, тому вдруге заразитись коронавірусом у знаменитості невеликі шанси.

Цікаво, що після того, як Мел Гібсон захворів на COVID-19 він почав більш серйозно ставитись до самоізоляції. Востаннє папараці бачили зірку кіно ще в березні 2020 року. Тепер Мел Гібсон не буває у людних місцях та не ходить навіть у продуктовий магазин. Ймовірно, їжу до його маєтку доправляють помічники.

Яка ситуація з коронавірусом у США

За останніми даними, США посідають перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 23 липня там зареєстровано 3 971 343 випадки захворювання на COVID-19. Водночас науковці підозрюють, що ці дані можуть не відповідати дійсності. Вони переконані, що показники захворювання у США більші в 6-24 рази.