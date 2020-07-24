Один из самых известных представителей Голливуда Мел Гибсон переболел коронавирусом еще в апреле 2020 года. Актер провел в больнице неделю и полностью выздоровел.

И хотя с тех пор прошло почти 3 месяца, только теперь журналисты узнали, что Мел Гибсон был одним из инфицированных COVID-19, сообщает People. В апреле актера госпитализировали в одну из лучших клиник Лос-Анджелеса. Журналисты подозревают, что в госпитале его зарегистрировали под другим именем, чтобы не поднимать шума в прессе.

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После положительного результата тестирования на коронавирус Мел Гибсон неделю провел под наблюдением врачей. Только после полного выздоровления актер вернулся в свое имение.

У него был положительный результат на коронавирус в апреле, он неделю провел в больнице. Медики прописали ему препараты и следили за его состоянием здоровья. С тех пор он не раз проверялся на COVID-19, но теперь они отрицательные,

– отметила представительница Мела Гибсона.

Также актер сдал тесты на антитела. После первого инфицирования организм Мела Гибсона уже выработал их, потому второй раз заразиться коронавирусом у знаменитости небольшие шансы.

Интересно, что после того, как Мел Гибсон заболел COVID-19, он начал более серьезно относиться к самоизоляции. Последний раз папарацци видели звезду кино еще в марте 2020 года. Теперь Мел Гибсон не бывает в людных местах и ​​не ходит даже в продуктовый магазин. Вероятно, еду к его имению доставляют помощники.

Какова ситуация с коронавирусом в США

По последним данным, США занимают первое место по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 23 июля там зарегистрировано 3 971 343 случая заболевания COVID-19. В то же время ученые подозревают, что эти данные могут не соответствовать действительности. Они убеждены, что показатели заболевания в США больше в 6-24 раза.