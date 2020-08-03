В середине июля звезда Болливуда Амитабх Баччан объявил в сети, что болен коронавирусом. Его с сыном госпитализировали в больницу в Индии. Пока только Амитабх покинули клинику.

77-леттний актер рассказал об этом в твиттере. Амитабх Баччан поблагодарил всех поклонников за поддержку и признался, что уже полностью выздоровел и возвращается в свое имение в Мумбаи.

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В то же время сын звезды Болливуда Абхишек Баччан еще остается в клинике. После 3 недель лечения он еще имеет осложнения от COVID-19 и положительный тест на вирус. Сколько еще потомок болливудского актера проведет в больнице, пока неизвестно.

"Я, к сожалению, из-за некоторых хронических заболеваний, не могу покинуть клинику и до сих пор борюсь с COVID-19. Спасибо за все ваши молитвы и заботу обо мне и моей семье. Очень взволнован и благодарен. Я преоддолею этот коронавирус и вернусь здоровым! Обещаю", – написал сын Амитабха Баччана.

T 3613 - I have tested CoVid- have been discharged. I am back home in solitary quarantine.

Grace of the Almighty, blessings of Ma Babuji, prayers & duas of near & dear & friends fans EF .. and the excellent care and nursing at Nanavati made it possible for me to see this day . pic.twitter.com/76jWbN5hvM — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 2, 2020

Что известно о госпитализации Амитабха Баччана

Амитабх Баччан – это один из самых известных актеров Болливуда. Он снялся в более 200 фильмах, которые хорошо известны и в Украине. Дебютировал актер и в Голливуде: в 2013 году Амитабх Баччан снялся в фильме "Великий Гэтсби" с Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайром.

О госпитализации актера стало известно 13 июля. Амитабх Баччан сдал тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Из-за почтенного возраста его сразу же госпитализировали в одну из клиник Мумбаи. Кроме этого, все родственники 77-летнего актера и его помощники также прошли тестирование. Только у старшего сына Амитабха обнаружили болезнь.